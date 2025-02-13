В Сириусе открылась первая в России научно-религиозная конференция

В Сириусе стартовала первая научно-религиозная конференция «Если перед нами встанет истина...», которая пройдет 13–14 февраля. Организатором мероприятия выступила федеральная территория Сириус при поддержке Русской православной церкви.

Ключевая тема конференции — «Истина в науке, искусстве и религии — среда воспитания». Участники обсудят инструменты формирования образовательной среды и культурного контекста, которые «способствуют обретению истинных ценностей».

«Мы подискутируем о том, какой бывает истина, обсудим взаимодействие науки, религии и искусственного интеллекта, а также теорию эволюции в богословском контексте»,— добавили организаторы.

Участие в мероприятии примут представители Русской православной церкви, в том числе глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев, ученые и представители вышей школы, а также учителя и студенты.

Эмилия Габдуллина, Сириус