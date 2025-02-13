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обновлено 11:49

На Ямале суд оштрафовал жителя Ноябрьска, промолчавшего о готовящемся теракте

Ноябрьский городской суд оштрафовал на 60 тыс. руб. 30-летнего местного жителя Дмитрия Цемашко по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) за то, что он не сообщил властям о готовящемся теракте в аэропорту города, рассказали в Центральном межрегиональном следственное управление на транспорте СКР. Из-за его бездействия двое школьников в возрасте 13 и 14 лет подожгли вертолет МИ-8 авиакомпании Utair.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в сентябре 2024 года осужденный во время общения в соцсетях узнал о намерении двух несовершеннолетних совершить поджог вертолета. В частности о том, что они подыскивают горючее, автомобиль и другие предметы для совершения преступления. Однако, понимая опасность готовящихся действий, он не сообщил об этом в компетентные органы, отметили в СКР. В итоге, авиакомпании был нанесен ущерб на сумму более 59 млн руб.

Напомним, инцидент произошел ночью 11 сентября 2024 года в Ноябрьске. По данным источника «Ъ-Урал» в правоохранительных органах, подростков завербовали через анонимный telegram-канал. По версии следствия, за совершение диверсии им обещали денежные средства в размере 4 млн руб. В авиакомпании «Ъ-Урал» сообщали, что после совершения диверсии вертолет восстановлению не подлежит. Сейчас подростки арестованы, им предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору).

Подробнее о случившемся — в материале «Ад винта»

Ирина Пичурина

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