В период с 14 по 16 февраля Сочи примет около 70 тысяч гостей

С пятницы по воскресенье, 14-16 февраля, Сочи планирует принять около 70 тыс. туристов. Спрос на февральские поездки остается на уровне прошлого года, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Загрузка коллективных средств размещения в Сочи составит около 67%. Горный кластер ожидает загрузку на уровне 75%.

В январе 2025 года город принял более 711 тыс. гостей. Это на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сейчас в Сочи функционируют 667 коллективных средств размещения, предлагающих более 92 тыс. койко-мест. В их числе 51 санаторий, 140 крупных гостиничных комплексов, пансионатов и баз отдыха, а также 476 малых отелей и гостевых домов.

За последние 10 лет Сочи принял более 72,2 млн человек. Статистика показывает устойчивый рост: в 2014 году курорт посетили 5,6 млн туристов, а в 2024 году — 8 млн путешественников. Минимальное количество туристов выявили в 2020 году из-за пандемии — 5,5 млн человек.

Мария Удовик