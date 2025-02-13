В Башкирии выросла доля убыточных организаций

За январь–ноябрь 2024 года доля убыточных организаций в Башкирии составила 24,9%, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Такие данные приводит Башстат в отчете о финансовых результатах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Самая большая доля убыточных предприятий — в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром и кондиционирования воздуха, 45,2%. Среди организаций, занимающихся профессиональной, научной и технической деятельностью, убыточными были 42,7%, а среди предприятий, занимающихся водоснабжением, водоотведением и обращением с отходами, — 40,5%.

Меньше всего убыточных организаций в оптовой торговле (кроме торговли мотоциклами и автомобилями) — 11,5%.

Сальдированный финансовый результат (совокупная разница между прибылями и убытками) с начала года составил 339,5 млрд руб., при этом за 11 месяцев 2023 года показатель был выше на 20,2%.

Идэль Гумеров