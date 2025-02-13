Главные новости к утру 13 февраля

Президент США Дональд Трамп рассказал о сроках, в которых может пройти анонсированная им встреча с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Время встречи не определено, но, по словам господина Трампа, она пройдет «в не слишком отдаленном будущем». «Впервые мы встретимся в Саудовской Аравии. Посмотрим, как мы это сделаем»,— сказал Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме. «Еще не определились, но в не слишком отдаленном будущем»,— заявил он о сроках встречи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает целесообразным членство Украины в НАТО. Перспективу вступления этой страны в альянс американский президент назвал непрактичной и маловероятной. Он напомнил, что власти России еще до президентства Владимира Путина говорили, что не допустят вступления Украины в НАТО. «Это правда,— сказал господин Трамп.— Я думаю, что еще задолго до президента Путина они говорили, что ни при каком условии не допустят этого».

Госдепартамент США подтвердил освобождение россиянина Александра Винника из американской тюрьмы, сообщил его французский адвокат Фредерик Бело. По данным «Ъ», Винника перевели в Нью-Йорк для отправки в Россию. Представитель тюрьмы в Санта-Рита в Калифорнии, где содержался Винник, сказал, что россиянин «больше не числится в качестве заключенного». По словам господина Бело, 11 февраля состоялось судебное слушание, по итогу которого дело Винника было закрыто. Таким образом, пояснил защитник, все условия для экстрадиции были выполнены.

Российские нефтяники столкнулись с отказами ОАО РЖД в приеме груженых цистерн с НПЗ, в ряде случаев, по данным участников рынка и логистов, к перевозке не принимается свыше 40% объема суточной погрузки. Нефтяники говорят об угрозе срыва поставок на внутренний рынок, в ОАО РЖД настаивают, что основная причина невыполнения плана — непредъявление груза к перевозке: это подтверждается отметками грузоотправителя в системе суточного планирования.

Московский гарнизонный военный суд отказался рассматривать иск супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского — Янины Копайгородской, в котором она обжаловала свое увольнение с военной службы. В этой связи находящейся под следствием в столице фигурантке пришлось обратиться в Луганский гарнизонный военный суд (ГВС). Туда же вслед за супругой намерен подать заявление и экс-градоначальник, которому суд по требованию следствия продлил нахождение в СИЗО до 17 мая за взятку и хищения. Его супруга осталась на тот же срок под домашним арестом.

Торговые сети начали получать предложения о покупке икры астраханской щуки еще до начала ее путины. Икра, добытая браконьерами, может быть на 20–25% дешевле легальной, в то время как спрос на нее поддерживает высокая стоимость реализации и ограниченное предложение. Щучья икра занимает небольшую долю на рынке, но ее продажи из-за роста спроса за год существенно растут.