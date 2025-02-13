Жителю Приамурья дали девять лет за подготовку терактов на гособъектах

Восточный окружной военный суд приговорил жителя Приамурья к девяти годам лишения свободы, из которых первые четыре он проведет в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.

Как сообщает УФСБ по Амурской области, в 2022 году мужчина пытался получить доступ к оружию и боеприпасам одной из воинских частей Восточного военного округа.

В дальнейшем, сообщает спецслужба, он планировал использовать эти средства для подготовки и совершения взрывов на объектах судебной системы, органов внутренних дел, железнодорожной инфраструктуры.

При задержании у него нашли документы, подтверждающие принадлежность к запрещенным в России экстремистским организациям «Союз Славянских Сил Руси» («Граждане СССР», «СССР») и «Народный Совет Амурской области».

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 205 УК (приготовление к теракту) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконное приобретение и хранение оружия).