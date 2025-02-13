Культурно поговорили

Считается, что центральным сюжетом мировой политики является противостояние США и Китая. Их конкуренцией пронизаны мировая торговля, мир технологий, разработки в сфере искусственного интеллекта и нормативная регуляторика в области здравоохранения и климата. Но ни одного контакта американского и китайского лидеров не ждут с такой ажитацией, как контактов президентов России и США. Возможно, дело в том, что от отношений Вашингтона и Пекина зависит судьба будущего мира, но именно отношения Вашингтона с Москвой определяют, будет ли у этого мира вообще какое-то будущее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Сучков

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости Максим Сучков

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Россия и, пожалуй, Индия — единственные крупные государства на карте мира, которые никогда не подвергались со стороны Трампа уничижительным высказываниям или обидным прозвищам. Если в отношении Индии такой настрой «вашингтонский истеблишмент» одобряет, то в отношении России этот настрой всегда играл против Трампа — мол, тут явно что-то нечисто. Тайна уважительного отношения Трампа к России не раскрыта со времен его первого президентства. То ли он и правда рассматривает Россию в категории великих держав, то ли понимает, что это не та стилистика, с которой нужно «заходить» на отношения с Путиным. Вот и сейчас аккуратная подготовка сторонами первого контакта резко контрастировала с выкручиванием Трампом рук ближайшим соседям и союзникам.

Все пять личных встреч Путина и Трампа в период первой администрации американского президента были успешными с точки зрения двусторонней «химии» и содержания бесед. Все неприятности начинались потом, когда Трамп возвращался домой. Тема пресловутого российского вмешательства «утопила» не одну потенциально выигрышную для США и России инициативу Москвы — по Сирии, Украине, сотрудничеству в сфере контртерроризма, противоракетной обороны и нераспространения. Межличностная «химия», видимо, все еще присутствует — даже в отсутствие физического контакта. Но и противников нормализации российско-американских отношений по-прежнему много. Особенно опасливо стоит относиться к тем из них, кто инвестировал много денег и собственное политическое будущее в «российскую угрозу» и наверняка приложит максимум усилий, чтобы торпедировать любые альтернативные проекты безопасности в Европе. Никто из них не хочет уходить в историческое небытие, которое неизбежно, если Путин и Трамп сумеют договориться о взаимоприемлемых модальностях разрешения — а не просто урегулирования — украинской проблемы. Не случайно телефонный разговор состоялся накануне открытия Мюнхенской конференции по безопасности: «инвесторы в войну» получили неприятный сигнал, Путин и Трамп задали повестку тамошней дискуссии.

Впрочем, все это только начало сложного пути. Трамп пришел сделать «снова великой» не Россию, а Америку, и действовать он будет исключительно в этой логике. Телефонный звонок Владимира Путина и Дональда Трампа дает надежду на то, что будущее все же настанет. А вот будет ли оно светлым и кого в него возьмут, предстоит договориться в ходе, вероятно, готовящейся личной встречи.

Максим Сучков, директор Института международных исследований МГИМО