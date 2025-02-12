Главные новости за 12 февраля. Новороссийск

Глава Мысхакского сельского округа покинула свой пост. Об этом Наталья Клименко сообщила в своих соцсетях.

Владельцам домов, которые отапливаются электричеством и готовят пищу на элекnроплитах, разъяснили новые правила оплаты услуг в связи с введением диапазонов потребления электроэнергии.

Администрация Новороссийска объявила о проведении аукциона на работы по содержанию автомобильных дорог и установку недостающих дорожных знаков за 11 млн руб.

Набор сотрудников на hh.ru объявил винный город «Белый мыс» в Геленджике. Среди вакансий винного города в Геленджике: руководитель выставочного отдела музея вина, специалист по кадровому делопроизводству, сомелье, кавист, начальник склада, главбухгалтер, товаровед, су-шеф, шеф-пекарь.

Военнослужащий Черноморского флота России получил год и три месяца колонии-поселения за выброс двух боевых гранат (РГД-5) в море. Как установил Новороссийский гарнизонный суд, инцидент поизошел во время вахты.

Новороссийск вошел в тройку самых аварийных городов в Краснодарском крае за 2024 год. В Краснодарском крае в прошлом году произошло 6155 ДТП. 789 человек погибли, в их числе 48 из — несовершеннолетние.

ООО «Керченский Рыбкомбинат» под Новороссийском может стать банкротом из-за неисполненных обязательств перед налоговой в сумме 300 тыс. руб. Дело о банкротстве рассматривает Арбитражный суд Краснодарского края.