Главные новости за 12 февраля. Новороссийск
Глава Мысхакского сельского округа покинула свой пост. Об этом Наталья Клименко сообщила в своих соцсетях.
Владельцам домов, которые отапливаются электричеством и готовят пищу на элекnроплитах, разъяснили новые правила оплаты услуг в связи с введением диапазонов потребления электроэнергии.
Администрация Новороссийска объявила о проведении аукциона на работы по содержанию автомобильных дорог и установку недостающих дорожных знаков за 11 млн руб.
Набор сотрудников на hh.ru объявил винный город «Белый мыс» в Геленджике. Среди вакансий винного города в Геленджике: руководитель выставочного отдела музея вина, специалист по кадровому делопроизводству, сомелье, кавист, начальник склада, главбухгалтер, товаровед, су-шеф, шеф-пекарь.
Военнослужащий Черноморского флота России получил год и три месяца колонии-поселения за выброс двух боевых гранат (РГД-5) в море. Как установил Новороссийский гарнизонный суд, инцидент поизошел во время вахты.
Новороссийск вошел в тройку самых аварийных городов в Краснодарском крае за 2024 год. В Краснодарском крае в прошлом году произошло 6155 ДТП. 789 человек погибли, в их числе 48 из — несовершеннолетние.
ООО «Керченский Рыбкомбинат» под Новороссийском может стать банкротом из-за неисполненных обязательств перед налоговой в сумме 300 тыс. руб. Дело о банкротстве рассматривает Арбитражный суд Краснодарского края.