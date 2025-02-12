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В мэрии Новороссийска объяснили, как сэкономить на электричестве

Владельцам домов, которые отапливаются электричеством и готовят пищу на элеткроплитах, разъяснили новые правила оплаты услуг в связи с введением диапазонов потребления электроэнергии. Об этом сообщает «НР».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно новым правилам оплаты за электричество, собственники должны заказывать технический паспорт, стоимость которого начинается от 7 тыс. руб. В администрации города-героя пояснили, что вместо этого документа новороссийцы могут предъявить в энергосбытовые предприятия акт обследования материальных условий.

Специалисты сельских и районных администраций готовы выдавать такие документы по обращению жителей. Для этого планируется выезжать адресам заявителей.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в начале 2025 года жители пригородов и окраин Новороссийска получили счета за свет, превышающие обычные платежи на 5–10 тыс. руб. Резкое повышение затронуло преимущественно владельцев негазифицированного жилья.

С 1 января 2025 года на территории Краснодарского края и Республики Адыгея начали действовать новые диапазоны дифференцированных тарифов потребления электроэнергии. Стоимость электроэнергии по-прежнему будет рассчитываться по трем диапазонам, в зависимости от объема ее потребления, а также от наличия/отсутствия стационарных электроплит/электроотопительных установок, межотопительного и отопительного периода, а также проживания в сельской/городской местности. Новые тарифы на электроэнергию, которые вводятся с 1 июля 2025 года, также привязаны к объемам потребления, после превышения которых потребитель будет платить по следующему более высокому тарифу.

Алена Воробьева

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