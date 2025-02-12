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Установка дорожных знаков обойдется Новороссийску в 11 млн рублей

Администрация Новороссийска объявила о проведении аукциона на работы по содержанию автомобильных дорог и установку недостающих дорожных знаков за 11 млн руб. Информация о закупке опубликована на портале «Госзакупки».

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Согласно документам, заявки принимает управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог города-героя Новороссийска. Сроки подачи заявок – до 19 февраля 2025 года. Источник финансирования: за счет средств местного муниципального образования.

Стоимость установки одной единицы дорожного знака – 268,5 тыс. руб. Среди дополнительных требований к участникам закупки: наличие опыта работ по ремонту и содержанию автомобильной дороги, в том числе по капитальному ремонту, строительству и реконструкции дорожной магистрали.

Подрядчика в ведомстве определят 21 февраля 2025 года. Сроки исполнения услуг не разглашаются.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что мэрия города-героя планирует закупить кустарники для озеленения улиц на сумму 15,7 млн руб. Заявки принимают до 19 февраля.

Алена Воробьева

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