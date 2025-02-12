Новороссийск попал в тройку самых аварийных городов Кубани

Новороссийск вошел в тройку самых аварийных городов в Краснодарском крае за 2024 год. Об этом сообщает «Радио 104 ФМ Новая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Статистику дорожно-транспортных происшествий за 2024 год опубликовали в госавтоинспекции. По их данным, в Краснодарском крае в прошлом году произошло 6155 ДТП. 789 человек погибли, в их числе 48 из – несовершеннолетние. Еще 754 получили травмы.

Самая печальная статистика по авариям пришлась на летний период, когда в июле в ДТП погибли 89 человек. Наибольшее количество ДТП пришлось на август, когда произошло 640 ДТП.

Лидером по количеству дорожно-транспортных происшествий на Кубани стал Краснодар. Там в 2024 году произошло 1041 ДТП, в которых погибли 89 человек. На втором месте город-курорт Сочи с 613 аварий и 55 погибшими. На третьем месте Новороссийск – в прошлом году в городе-герое было зафиксировано 312 ДТП с 36 погибшими.

Алена Воробьева