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Глава Мысхако Наталья Клименко ушла в отставку

Глава Мысхакского сельского округа покинула свой пост. Об этом Наталья Клименко сообщила в своих соцсетях.

Фото: Глава Мысхако Наталья Клименко

Фото: Глава Мысхако Наталья Клименко

В своем обращении к односельчанам госпожа Клименко поблагодарила жителей округа и коллег по работе. По ее словам, решение покинуть пост далось ей нелегко.

«Без вашей активной позиции, обратной связи и веры в общие цели мало, что получилось бы. Ваши идеи, критика и энтузиазм были для меня главным ориентиром в работе,— написала Наталья Клименко.

На свою должность главы села Наталья Клименко заступила в сентябре 2023 года. До этого она занимала пост заместителя главы города-героя Новороссийска. До назначения вице-мэром она исполняла обязанности руководителя управления внутренней политики.

Алена Воробьева

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