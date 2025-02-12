В Новороссийске осудили военного моряка за выброс гранат в море

Военнослужащий Черноморского флота России получил год и три месяца колонии-поселения за выброс двух боевых гранат (РГД-5) в море, пишет «Ъ-Кубань». Как установил Новороссийский гарнизонный суд, инцидент поизошел во время вахты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Согласно показаниям сослуживца, причиной стала неприязнь к одному из офицеров. Таким образом подсудимый хотел создать ему неприятности. Пропажу боеприпасов обнаружили при передаче дежурства следующей смене.

В суде военнослужащий вину не признал. Однако суд полностью убедили собранные следствием доказательства. Военного моряка осудили по трем статьям Уголовного кодекса: п. «в» ч. 3 ст. 226 (хищение боеприпасов), ч. 4 ст. 342 (нарушение уставных правил караульной службы) и ч. 2 ст. 346 (умышленные уничтожение или повреждение военного имущества).

Лия Пацан