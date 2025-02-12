Главные новости за 12 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае всем ветеранам Великой Отечественной войны присвоят статус почетных граждан муниципалитетов, в которых они живут. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава Выселковского района потребовал отменить стриптиз-шоу в одном из развлекательных заведений района, на котором планировали собрать средства на нужды участников специальной военной операции. Об этом Сергей Фирстков написал в своем Telegram-канале.

На строительство туристического кластера «Курорт Абрау» в районе Новороссийска планируется потратить 19,9 млрд руб.

Мещанский суд Москвы принял решение о продлении срока ареста бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского на три месяца. Защитник Алексея Копайгородского планирует обжаловать продление ареста в апелляционной инстанции. Ранее суд уже продлил срок домашнего ареста его супруге, Янине Копайгородской.

Краснодарский краевой суд назначил экспертизу в деле об ущербе природе Темрюкского района в размере 55,5 млн руб.

Средняя стоимость бизнес-поездки на железнодорожном транспорте в Краснодар увеличилась за год на 25%, до 3,2 тыс. руб.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (4КСОЮ) отменил решение администрации Краснодара о сносе 87 гаражей на ул. Таманской.