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На Кубани ветеранам Великой Отечественной войны присвоят статус почетных граждан

В Краснодарском крае всем ветеранам Великой Отечественной войны присвоят статус почетных граждан муниципалитетов, в которых они живут. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Сейчас на территории Кубани проживает 275 фронтовиков. До 9 мая по поручению президента Владимира Путина им присвоят статус почетных граждан края. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил поставить выполнение этой задачи на личный контроль.

«Это лишь немногое, что мы можем сделать в благодарность за наше настоящее и будущее», — заявил глава края.

Алина Зорина

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