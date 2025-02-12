На Кубани ветеранам Великой Отечественной войны присвоят статус почетных граждан

В Краснодарском крае всем ветеранам Великой Отечественной войны присвоят статус почетных граждан муниципалитетов, в которых они живут. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Сейчас на территории Кубани проживает 275 фронтовиков. До 9 мая по поручению президента Владимира Путина им присвоят статус почетных граждан края. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил поставить выполнение этой задачи на личный контроль.

«Это лишь немногое, что мы можем сделать в благодарность за наше настоящее и будущее», — заявил глава края.

Алина Зорина