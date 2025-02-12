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Инвестиции в «Курорт Абрау» в Новороссийске превысят 19 млрд рублей

На строительство туристического кластера «Курорт Абрау» в районе Новороссийска планируется потратить 19,9 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Маргарита Синкевич

Фото: Маргарита Синкевич

На территории села Абрау-Дюрсо и в его окрестностях планируют обустроить курорт, который сможет принимать круглогодично около 1 млн туристов. Туркластер входит в проект «Пять морей и озеро Байкал».

В 2022 году АО «Корпорация Туризм.РФ» представила мастер-план по развитию туристической территории «Абрау-Дюрсо». Согласно ему, на площади 69,3 тыс. кв. м планируется построить объекты туристической инфраструктуры, включая 704 номера категории 4–5 звезд.

Реализация проектов осуществляется в несколько этапов. Первый этап включает в себя создание и реконструкцию средств размещения на 302 номера, организацию детского игрового пространства, а также реконструкцию торгово-административного комплекса «Старый город». Ориентировочный объем финансирования — 8,6 млрд руб. Для обеспечения функционирования объектов первого этапа необходимо создать соответствующую инфраструктуру: проложить инженерные сети и реконструировать второй этап набережной озера Абрау, длина которого составит 3,6 км.

Второй этап предполагает создание и реконструкцию средств размещения на 291 номер, открытие клиники долголетия, аквакомплекса и спортивно-развлекательного комплекса «Активити-парк». Общий объем финансирования составит 11,3 млрд руб. В рамках второго этапа необходимо создать объекты обеспечивающей инфраструктуры: проложить инженерные сети, реконструировать подъездную дорогу к морскому пирсу протяженностью 0,65 км, построить морской пирс и завершить строительство автомобильной дороги «Южный обход Новороссийска».

По словам заместителя начальника управления курортов и туризма Натальи Леоновой, сейчас ведется реализация мастер-плана. В марте 2023 года в Абрау-Дюрсо было обустроено детское пространство «Абрау Джуниор». В августе того же года начал свою работу четырехзвездочный отель Abrau Light Resort&SPA. Он предлагает 111 номеров на берегу озера Абрау, недалеко от исторического центра курорта и его основных достопримечательностей. Также были благоустроены два участка набережной общей протяженностью 732 м. В селе Большие Хутора и Абрау-Дюрсо проведена реконструкция системы водоотведения, включая строительство очистных сооружений, а также ремонт коллекторов и канализационных насосных станций.

Ежегодно наблюдается рост туристического потока. В 2024 году Новороссийск посетили 349 тыс. человек.

Алина Зорина

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