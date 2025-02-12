На Кубани чиновник потребовал отменить стриптиз-шоу для сбора денег на СВО
Глава Выселковского района потребовал отменить стриптиз-шоу в одном из развлекательных заведений района, на котором планировали собрать средства на нужды участников специальной военной операции. Об этом Сергей Фирстков написал в своем Telegram-канале.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
Собственнику заведения направили письмо о недопущении проведения подобного мероприятия в преддверии Дня защитника Отечества. В обращении говорится, что запланированная программа в баре вызвала серьезный общественный резонанс, в том числе среди участников, находящихся в зоне проведения СВО, и их семей.
По словам Сергея Фирсткова, подобный сбор средств является неэтичным по отношению к тем, кто находится в зоне проведения спецоперации.