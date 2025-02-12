Деловые поездки в Краснодар на поездах подорожали на 25%

Средняя стоимость бизнес-поездки на железнодорожном транспорте в Краснодар увеличилась за год на 25%, до 3,2 тыс. руб., рассказали «Ъ-Кубань» в агентстве делового туризма «Аэроклуб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

«Наибольшее повышение цен отмечено на южных направлениях: билеты в Адлер подорожали на 27%, до 2,7 тыс. руб., в Краснодар — на 25%, до 3,2 тыс. руб. Стоимость проезда в Ростов-на-Дону увеличилась на 21%, до 5,8 тыс. руб.»,— отмечают в «Аэроклубе».

Железнодорожные поездки в Москву подорожали на 15%, до 4,7 тыс. руб. Цена билетов в Санкт-Петербург достигла 6 тыс. руб., прибавив 13%, а в Нижний Новгород — 3,1 тыс. руб. с тем же процентом роста. Билеты в Воронеж выросли на 17%, до 4,9 тыс. руб., а в Ярославль — на 8%, до 2,6 тыс. руб. Цена проезда в Екатеринбург поднялась на 19%, до 3,9 тыс. руб., тогда как Тюмень показала снижение на 1%, до 3,3 тыс. руб.

Краснодар и Адлер вошли в топ-10 популярных железнодорожных маршрутов для деловых поездок. Спрос на поездки в краевую столицу увеличился на 8% по сравнению с 2023 годом и на 142% относительно 2019 года. Показатели Адлера выросли на 10% за год и на 556% за пять лет.

Лия Пацан