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Кассационный суд отменил решение мэрии Краснодара о сносе гаражей крупного ГСК

Гаражный кооператив одержал верх в 5-летнем противостоянии с мэрией Краснодара

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (4КСОЮ) отменил решение администрации Краснодара о сносе 87 гаражей на ул. Таманской. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Конфликт возник в 2020 году, когда администрация кубанской столицы приняла решение о демонтаже 87 гаражей гаражно-строительного кооператива №1А (ГСК) на ул. Таманской напротив дома №180. Чиновники посчитали, что гаражи установлены здесь самовольно. ГСК и его участки обжаловали это решение, представив на рассмотрение все имеющиеся у них документы о выделении в 1984 году для этих целей краснодарским горисполкомом.

Сначала суды отказывали им. Но в 2023 году кассационная инстанция выявила нарушения при рассмотрении дела и велела пересмотреть его. На втором круге Советский суд удовлетворил иск граждан и отменил решение мэрии. Он указал, что власти перед принятием решения о демонтаже гаражей не сделали все необходимые запросы о формировании и использовании земельного участка под ГСК и не собрали всю архивную информацию.

Летом минувшего года, рассмотрев жалобу чиновников, Краснодарский краевой суд снова отказал владельцам гаражей по причине того, что в администрации отсутствуют сведения о выполнении ГСК требований горисполкома об оформлении земельного участка, а также о правоустанавливающих документах на эти земли. Граждане, полагая, что власти Краснодара уклоняются от исполнения гаражной амнистии, снова обратились в кассационный суд.

Рассмотрев дело повторно, 4КСОЮ второй раз принял сторону владельцев гаражей, отменив «отказное» определение крайсуда. Мотивированное решение кассация пока не опубликовала. Но в карточке дела указано, что мэрия и крайсуд неправильно примененили закон.

Михаил Волкодав

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