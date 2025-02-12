Главные новости за 12 февраля. Воронеж, Белгород, Липецк
Александр Иофик официально возглавил Центральное таможенное управление.
Мирная жительница погибла от удара дрона по автомобилю в Белгородской области.
Андрей Пищугин может возглавить Общественную палату воронежского Борисоглебска.
ЛЭСК потребовала еще 332 млн рублей с липецких «Овощей Черноземья».
Воронежский облсуд приговорил трех человек к реальным срокам за госизмену.
ФКР хочет отремонтировать 19 воронежских объектов культурного наследия за 193 млн.
Под Воронежем продают акваферму за 250 млн рублей.