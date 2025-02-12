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Главные новости за 12 февраля. Воронеж, Белгород, Липецк

Александр Иофик официально возглавил Центральное таможенное управление.

Мирная жительница погибла от удара дрона по автомобилю в Белгородской области.

Андрей Пищугин может возглавить Общественную палату воронежского Борисоглебска.

ЛЭСК потребовала еще 332 млн рублей с липецких «Овощей Черноземья».

Воронежский облсуд приговорил трех человек к реальным срокам за госизмену.

ФКР хочет отремонтировать 19 воронежских объектов культурного наследия за 193 млн.

Под Воронежем продают акваферму за 250 млн рублей.

Лента

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