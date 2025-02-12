Под Воронежем продают акваферму за 250 млн рублей

В Семилукском районе Воронежской области выставлена на продажу акваферма для разведения австралийских раков за 250 млн руб. Как говорится в объявлении, размещенном на сайте «Авито», бизнес начал работу в 2022 году и зарегистрирован как ООО. Продавец поделился с «Ъ-Черноземье», что причиной реализации предприятия стало желание «перепрофилироваться на более интересные направления».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Акваферма оснащена всем необходимым для круглогодичного производства: площадь бассейнов — 2,5 тыс. кв. м, производственные помещения — 920 кв. м, земельный участок в собственности площадью 1,3 га без обременений. Ежемесячная производительность объекта составляет 1,5 тыс. кг раков. Акваферма расположена в поселке Девица, на выезде из Воронежа в направлении Курска.

В объявлении говорится, что есть подстанция мощностью 400 кВт с выделенной мощностью 300 кВт и резервный дизельный генератор JСV 50 kW. Для обеспечения водоснабжения на территории фермы пробурена скважина глубиной 86 метров. Котельная оснащена двумя котлами по 130 кВт, что позволяет эффективно управлять температурным режимом в бассейнах. Также наработаны контакты с поставщиками и потребителями продукции.

О продаже газовых заправок «Интрансгаз» в Воронежской области — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова