ЛЭСК потребовала еще 332 млн рублей с липецких «Овощей Черноземья»

В арбитражный суд Липецкой области поступил очередной иск ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) к местному ООО «Овощи Черноземья» (структура агрохолдинга «Эко-культура»). Размер требований составляет 331,8 млн руб. Их суть не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

В январе 2025 года ЛЭСК обратилась с иском к «Овощам Черноземья» на 224,7 млн руб. Согласно картотеке арбитражного суда Липецкой области, речь идет о задолженности за электроэнергию, потребленную в ноябре 2024 года, а также пени за просрочку обязательств по оплате поставки ресурса с 18 по 25 декабря 2024 года. Заявление принято к производству, заседание назначено на 10 марта.

В декабре 2024 года ЛЭСК решила взыскать со структуры «Эко-культуры» задолженность за электричество на 104,2 млн руб. Заявление также было принято, заседание запланировано на 17 февраля.

С 2021 года стороны сталкивались в суде не менее 18 раз, истцом каждый из них выступала ЛЭСК, ответчиком — «Овощи Черноземья». Самые крупные требования поставщик ресурса предъявил в мае 2024 года — на 379,1 млн руб. Однако дело было прекращено в связи с отказом ЛЭСК от иска на фоне оплаты «Овощами Черноземья» основной задолженности. Это не первый случай прекращения разбирательства: иск на 222,5 млн руб. был отозван из-за заключения между сторонами мирового соглашения.

Анна Швечикова