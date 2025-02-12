Александр Иофик официально возглавил Центральное таможенное управление

Приказом Федеральной таможенной службы с 12 февраля генерал-майор таможенной службы Александр Иофик назначен начальником Центрального таможенного управления, которое в частности включает в себя Белгородскую, Воронежскую и Курскую таможни. Как уточнили в ведомстве, с 1 апреля 2024 года он занимал этот пост в качестве и. о.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник Центрального таможенного управления Александр Иофик (справа)

Фото: Центральное таможенное управление Начальник Центрального таможенного управления Александр Иофик (справа)

Фото: Центральное таможенное управление

Александр Иофик родился в 1966 году в городе Биробиджан Хабаровского края. Окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО и Российскую таможенную академию. Службу в таможенных органах начал в 1994 году. С того момента до 2019 года работал на различных направлениях, в том числе занимал руководящие должности в Сочинской, Внуковской и Севастопольской таможнях. Затем два года руководил Домодедовской таможней. В октябре 2022 года был назначен первым замначальника Центрального таможенного управления.

С марта 2020 года Центральное таможенное управление возглавлял Сергей Рыбкин, который до этого руководил приволжским ведомством. О причинах его отставки не сообщается.

Алина Морозова