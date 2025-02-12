Мирная жительница погибла от удара дрона по автомобилю в Белгородской области

Дрон ВСУ ударил по автомобилю в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области. В результате на месте погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали десять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 42 боеприпасов и 56 БПЛА. Никто не пострадал. Разрушения получили шесть частных домов, 15 квартир в четырех многоэтажках, четыре автомобиля, а также коммерческие, социальные и инфраструктурные объекты.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова