Андрей Пищугин может возглавить Общественную палату воронежского Борисоглебска

Экс-глава Борисоглебского горокруга Воронежской области Андрей Пищугин может стать председателем Общественной палаты муниципалитета. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил источник в районной власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Пищугин (крайний справа)

Фото: Правительство Воронежской области Андрей Пищугин (крайний справа)

Фото: Правительство Воронежской области

В состав Общественной палаты Борисоглебска седьмого созыва входят 27 человек. Ее возглавляет Лариса Леонова.

10 февраля было последним рабочим днем господина Пищугина на посту главы муниципалитета. На последней рабочей встрече с губернатором Александром Гусевым он заявил, что в ближайшее время планирует «трудиться на благо округа, заняться общественной работой». В конце декабря 2024 года сообщалось, что Андрей Пищугин перейдет с госслужбы в коммерческие структуры.

На этой неделе стало известно, что и.о. главы Борисоглебска может быть назначен руководитель администрации Поворинского района Воронежской области Александр Леонов.

Алина Морозова