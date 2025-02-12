СКР завершил расследование дела экс-сотрудников Минобороны

Военные следователи Следственного комитета РФ (СКР) завершили следственные действия по уголовному делу против бывших сотрудников управления перспективных межвидовых исследований специальных проектов Минобороны Андрея Чекмазова и Дмитрия Фомина. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Расследование установило, что военное ведомство в 2016 и 2022 году заключило контракты с АО «Оборонтест» на выполнение работ в рамках гособоронзаказа стоимостью 1,5 млрд руб. В 2023–2024 годах фигуранты получили от заместителя гендиректора «Оборонтеста» Александра Сухарева взятку на сумму свыше 16 млн руб. За это сотрудники Минобороны должны были беспрепятственно принять проведенные работы, не обращать внимания на найденные нарушения и покровительствовать компании.

По ходатайству следствия Андрей Чекмазов был арестован судом, Дмитрий Фомин находится под домашним арестом. Суд также наложил арест на недвижимость и автомобили обвиняемых на общую сумму более 18 млн руб.

О задержании Андрея Чекмазова и Дмитрия Фомина стало известно в сентябре 2024 года. Изначально экс-сотрудников Минобороны обвиняли в получении взятки в размере 7,7 млн руб. АО «Оборонтест» занимается испытаниями автомобильной и авиационной техники, аккредитацией испытательных лабораторий и метрологических служб, а также сертификацией систем качества.

Никита Черненко