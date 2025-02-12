Алиев рассчитывает расширить партнерство с Китаем

Власти Азербайджана рассчитывают расширить сотрудничество с Китаем, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, этому должна способствовать подписанная в прошлом году декларация о стратегическом партнерстве между Баку и Пекином. Параллельно с этим руководство Азербайджана продолжит развивать отношения с европейскими государствами, Турцией и Россией, следуя принципу диверсификации в вопросах внешней политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы с нетерпением ожидаем расширения нашего партнерства с Китаем, включая вопросы, связанные с нашим членством в различных международных организациях, а не только во Всемирной торговой организации»,— сказал господин Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN от 20 января, текст которого приводит азербайджанское информационное агентство «Азери-Пресс» (АРА).

Азербайджанский лидер напомнил, что в прошлом году Китай и Азербайджан стали стратегическими партнерами в результате принятия летом прошлого года декларации о стратегическом партнерстве. «Это очень важный политический шаг в наших двусторонних отношениях. Стратегическое партнерство — это очень высокий уровень взаимного доверия и сотрудничества»,— подчеркнул господин Алиев.

Говоря о переходе на новый уровень партнерства с азиатской страной, азербайджанский лидер также напомнил, что у Азербайджана есть декларации о стратегическом партнерстве с десятью странами Евросоюза, Турцией, Узбекистаном и Россией. «Это диверсифицированное внешнеполитическое направление основано не только на политике, но и на содержании. На каждом направлении у нас есть практические результаты, у нас есть программы сотрудничества»,— заверил господин Алиев.

Анастасия Домбицкая