Туристам смешают науку и технику

Нижегородский государственный технический университет (НГТУ) и АО «Промис» стали участниками первого в Нижегородской области маршрута в сфере научно-промышленного туризма. Нижегородская область стала одним из первых регионов, где появились такие экскурсии. Участники экскурсии сначала отправляются в лаборатории НГТУ и знакомятся с технологиями обработки металлов, а затем едут на производственную площадку АО «Промис», которое выпускает упаковку для лекарств. Министр туризма Сергей Яковлев рассказал, что в глубокой степени проработки находятся еще семь комбинированных маршрутов по нижегородским вузам и предприятиям. В новом туристическом сезоне их смогут посетить до 2 тыс. человек, чтобы познакомиться с разными производственными процессами. Андрей Репин — о том, как прошла первая экскурсия по новому маршруту.

Власти прорабатывают семь туристических маршрутов по вузам и предприятиям

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Первый комбинированный маршрут в сфере научно-промышленного туризма запустили в Нижнем Новгороде 11 февраля. Он объединит лаборатории Нижегородского государственного технического университета им. Р. Алексеева (НГТУ) и производственные мощности компании «Промис», которая выпускает бумажную упаковку для лекарств. Нижегородская область стала одним из первых регионов, где разработали такие маршруты. Кроме НГТУ и АО «Промис» в разработке приняли участие проектный офис стратегии развития региона и туроператор «Открой мир». Маршрут составлен по направлению «Станкостроение».

Первыми туристами, проехавшими и прошедшими по маршруту, стали школьники 8–10 классов из Нижнего Новгорода и Кстова.

Сначала они посетили лаборатории кафедры «Технология и оборудование машиностроения» НГТУ, где познакомились с технологиями обработки металлов. Экскурсантам показали, как идет обработка изделий на разных станках, включая промышленных роботов-манипуляторов для сварочных работ. Также школьников познакомили с технологиями 3D-печати по металлам.

По словам ректора НГТУ Сергея Дмитриева, учебно-производственный участок университета — сочетание исследовательской лаборатории и действующего производства: в рамках инженерной школы НГТУ создана образовательная среда, где студенты не просто изучают теорию, но и видят, как их исследования находят практическое применение: «Это формирует у будущих инженеров целостное понимание производственного процесса и помогает им увидеть перспективы своего профессионального развития еще на этапе обучения в университете».

В типографии «Промис» школьников познакомили с условиями работы на предприятии и показали производственные линии в действии. Они увидели весь цикл производства упаковки для лекарств — от резки бумаги из рулона до упаковки готовой продукции в коробки для отправки заказчикам. Участники экскурсии в дальнейшем смогут увидеть площадку по выпуску оборудования для маркировки лекарств. Это относительно новое для компании производство. По словам генерального директора АО «Промис» Евгения Слинякова, выпуск оборудования начался в 2023 году. В качестве образца были взяты европейские модели. Электронные компоненты поставляются из азиатских стран, а программное обеспечение разработано российскими программистами.

Министр туризма Нижегородской области Сергей Яковлев рассказал, что в глубокой степени проработки находится еще семь маршрутов, в которых принимают участие нижегородские вузы и промпредприятия. Они охватывают такие отрасли, как медицина, пищевая промышленность, АПК и металлургия.

Основной акцент в работе этих маршрутов будет делаться на профориентацию молодежи, но стать участниками экскурсий смогут и обычные туристы. «Их становится все больше, и не всех привлекают только культурно-познавательные экскурсии. Растет интерес к тому, как производится та или иная продукция. В нашей программе по промышленному туризму есть предприятия, которые попали в нее именно по просьбе гостей региона»,— отметил господин Яковлев.

Генеральный директор туроператора «Открой мир» Елена Богомолова считает, что новые научно-промышленные маршруты могут рассматриваться как вариант для семейного туризма: «Понятно, что в большей степени они ориентированы на школьников, но и их родителям может быть интересно, как ведутся научно-технические разработки, как они в дальнейшем внедряются на производстве и как выстроены современные производственные процессы».

По словам госпожи Богомоловой, самое трудное при организации новых маршрутов — уговорить руководство предприятий.

«Многие из них никогда раньше туристов не принимали. На предприятиях говорят, что это промышленное производство с высокими требованиями безопасности и что у них нет сотрудников, которые могли бы заниматься туристами. Мы в качестве основного контраргумента говорим о том, что, открывая свои площадки для туристов, компании формируют свой кадровый резерв на будущие годы. К примеру, мы уже договорились о совместных проектах с компаниями "Русполимет"» и "Фолипласт"», — сообщила Елена Богомолова.

По расчетам министерства, в новом туристическом сезоне «научные» маршруты примут до 2 тыс. человек. В проектном офисе стратегии развития региона отметили, что в рамках новой программы каждое из предприятий в зависимости от его специфики сможет принимать по одной-две экскурсии в месяц.