Главные новости за 11 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Красногорский районный суд Московской области начал рассматривать дело бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Генпрокуратура РФ добивается конфискации имущества на 7 млрд руб. у окружения господина Чернова.

Боец ММА Руслан Крайнов потерял глаз в результате конфликта у ночного клуба в Краснодаре. Инцидент произошел на ул. Зиповской, где спортсмен работал охранником заведения.

Владелец ФК «Краснодар» и основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий опустился на 21 строчку в рейтинге 500 богатейших людей мира.

В жилом комплексе «Центральный» в Краснодаре завершили ремонт технических помещений, которые были повреждены в результате атаки беспилотника.

Краснодарский край в 2024 году принял 154 тыс. иностранных туристов. Это в полтора раза больше, чем годом ранее.

Искусственный остров может повлиять на стоимость жилья в Сочи, считает эксперт Валерий Летенков. По его словам, это будет зависеть от того, на кого будет рассчитана недвижимость, которую возведут на острове.

В 2024 году прокуратура Краснодарского края выявила более 4,2 тыс. нарушений закона в сфере противодействия коррупции. Установлено, что 1,3 тыс. чиновников скрыли доходы на сумму 556 млн руб.

В Краснодаре состоялось открытие памятника юным защитникам города. Мемориал установили в Чистяковской роще.