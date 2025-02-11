На Кубани чиновники скрыли доходы на 556 млн рублей в 2024 году
Прокуратура Кубани выявила более 4,2 тысяч коррупционных нарушений
В 2024 году прокуратура Краснодарского края выявила более 4,2 тыс. нарушений закона в сфере противодействия коррупции. В ходе проверки имущественных деклараций выяснилось, что 1,3 тыс. чиновников скрыли доходы на сумму 556 млн руб, 240 объектов недвижимости, 37 транспортных средств и 4,5 тыс. банковских счетов, сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
К дисциплинарной и административной ответственности привлекли 2,2 тыс. должностных лиц. Около 30 госслужащих лишились постов из-за утраты доверия. По материалам прокурорских проверок возбудили 57 уголовных дел. Инициировано взыскание свыше 1,4 млрд руб. незаконных доходов.
По итогам контроля за расходами госслужащих суд обратил в доход государства имущество стоимостью более 40 млн руб. На счетах чиновников и их родственников выявлено более 127 млн руб. сомнительного происхождения.
Кроме того, за незаконное вознаграждение от имени организаций и нарушение порядка трудоустройства бывших служащих к административной ответственности привлекли 272 лица. Сумма наложенных штрафов составила 36,5 млн руб., взыскано 25,5 млн руб.
В регионе зафиксировали около 1,2 тыс. коррупционных преступлений, из них 497 — в крупном и особо крупном размерах. Выявлено 110 фактов получения крупных взяток. Средний размер взятки достиг 459,1 тыс. руб.
Суды вынесли приговоры 353 коррупционерам: 92 получили реальные сроки заключения, 137 — условные, 100 — штрафы.