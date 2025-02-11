Кубань приняла более 150 тысяч интуристов в 2024 году

Количество иностранных граждан, зарегистрированных в коллективных средствах размещения Краснодарского края, достигло 154 тыс. человек в 2024 году. Этот показатель в полтора раза превышает данные 2023 года, когда регион посетили 100,1 тыс. зарубежных гостей. Сведения об этом опубликованы на сайте Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Кубань стала лидером по числу иностранных туристов в Южном федеральном округе (ЮФО). На втором месте расположился Крым с 20,5 тыс. приезжих, на третьем — Волгоградская область с 12,8 тыс. Всего ЮФО принял 209,2 тыс. иностранцев.

По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, общий турпоток в регион достиг рекордных 20,1 млн человек, увеличившись на 8% по сравнению с предыдущим годом. Число однодневных посетителей выросло на 9% и составило более 8 млн человек.

Нурий Бзасежев