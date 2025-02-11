В Краснодаре установили памятник юным защитникам города

В Краснодаре состоялось открытие памятника юным защитникам города. Мемориал установили в Чистяковской роще в память о подростках, сражавшихся за освобождение краевого центра в годы Великой Отечественной войны, сообщил в своем Telegram-канале глава краевой столицы Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Наумова Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

На церемонии присутствовали мэр, председатель городской думы Вера Галушко, депутаты, общественники и ветераны боевых действий.

«Пока по всей Европе и Украине стирают память, мы ее сохраняем»,— процитировал Героя России Артема Чумакова господин Наумов.

Автором композиции стал скульптор Валерий Золотухин. Прототипами для создания мемориала послужили образы Володи Головатого, Алёши Новикова, Лиды Воскресенской и Лены Ковальской.

За время оккупации Краснодара погибло свыше 2 тыс. детей. Школьники участвовали в обороне Пашковской переправы и подпольном сопротивлении.

Анна Гречко