Эксперт: Искусственный остров может повлиять на стоимость жилья в Сочи

Генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков проанализировал возможное влияние проекта искусственного острова на рынок недвижимости Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Главное — понять, на какую аудиторию рассчитан этот остров. Если речь идет о действительно высоком туристическом сегменте и проект привлечет гостей со всего мира, он, скорее всего, сформирует собственный поток и не повлияет напрямую на основной рынок. Но если основной упор делается на внутренний спрос, это уже прямая конкуренция существующему жилому и туристическому фонду Сочи»,— отметил эксперт.

По мнению Валерия Летенкова, успех проекта зависит от целевой аудитории. Ориентация на международный туризм может сформировать независимый поток посетителей. При фокусе на внутренний спрос возникнет конкуренция с существующими объектами, что может привести к падению стоимости недвижимости.

Эксперт провел параллель с московским деловым центром «Москва-Сити», где первоначальная концепция элитного пространства трансформировалась, а цены скорректировались. Он также подчеркнул важность качественного сервиса для успеха проекта.

Господин Летенков также предупредил о возможном снижении цен на 30–60% в случае значительного увеличения предложения на рынке. При этом директор не рекомендует владельцам недвижимости спешить с продажей объектов, отметив, что уникальные объекты сохранят свою стоимость, а массовый сегмент может испытать давление.

Строительство первого в России насыпного острова в Черном море начнется в 2026 году, а завершение проекта запланировано на 2031 год.

Анна Гречко