Вышли в степь донецкую

Суд в Ростове-на-Дону огласил приговор пяти участникам украинского батальона «Донбасс» (признан террористическим и запрещен в РФ). Как указано в материалах дела, сообщество было создано в 2014 году для военных действий на территории ДНР, а позже вошло в состав Вооруженных сил Украины. Фигуранты дела были задержаны в 2022 году вскоре после начала специальной военной операции. За участие в батальоне им назначено от пяти лет восьми месяцев до шести лет колонии. Их защитники настаивают на том, что участники батальона являются военными, а не террористами, и просто выполняли свою работу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрел дело участников украинского батальона «Донбасс» (признан террористическим и запрещен в РФ). Иван Безлепкин, Юрий Макаренко, Глеб Петрук, Владимир Пузанов и Дмитрий Рейвах признаны виновными в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Макаренко и Пузанову назначено по пять лет восемь месяцев колонии общего режима, Безлепкину – пять лет десять месяцев, Рейваху и Петруку – по шесть лет.

Как указано в материалах дела, батальон «Донбасс» (признан террористическим и запрещен в РФ) был образован на территории Украины в апреле 2014 года. Организация участвовала в военных действиях в ДНР. В январе 2015 года батальон был включен в состав Вооруженных сил Украины.

Фигуранты дела в разное время вошли в состав организации. Владимир Пузанов служил в «Донбассе» (признан террористическим и запрещен в РФ) в 2014-2016 годах, Иван Безлепкин – на протяжении 2016 года. Дмитрий Рейвах вступил в батальон в 2021 году, а Юрий Макаренко - в феврале 2022 года. Оба были задержаны в районе Волновахи в ходе боя 1 марта 2022 года военнослужащими народной милиции ДНР. О том, когда и при каких обстоятельствах задержали Пузанова и Безлепкина информации нет.

Глеб Петрук вошел в состав батальона в 2021 году. Он занимал должность начальника отделения подготовки штаба. Военные народной милиции ДНР задержали его в ходе боя 13 марта 2022 года.

В суде фигуранты не признали себя виновными. Они заявляли, что не занимались терроризмом, а выполняли свою работу. «Глеб Петрук, заключив контракт с ВСУ, проходил военную службу в военкомате Мариуполя. А из военкомата в 2021 году его перевели в батальон "Донбасс" (признан террористическим и запрещен в РФ, – ред.). То есть это не было его личным желанием. В батальоне он проходил обычную воинскую службу, террористической деятельность ни он, ни иные военнослужащие вокруг него не осуществляли. Преступных приказов Петрук не получал и не выполнял», – заявил в разговоре с «Ъ-Ростов» адвокат Глеба Петрука Антон Ключко.

По его словам, в боевых действиях его подзащитный принял участие только после 24 февраля 2022 года. «На первом же боевом задании Петрук попал в плен. О том, что подразделение ВСУ батальон "Донбасс" (признан террористическим и запрещен в РФ, – ред.), признано террористической организацией, он узнал только из материалов уголовного дела. Поэтому, по моему мнению, Петрук является обычным военнопленным. А в его действиях отсутствует какой-либо состав преступления», - отметил защитник.

Он заявил, что намерен обжаловать решение Южного окружного военного суда в апелляционном порядке.

Мария Иванова