В Перми скончался первый президент краевой федерации хоккея

10 февраля на 80-м году жизни скоропостижно скончался Анатолий Варламов, известный в прошлом бизнесмен, возглавлявший региональную федерацию хоккея в 1992-2010 годах. В федерации сообщили, что прощание с господином Варламовым пройдет в пятницу 14 февраля в УДС «Молот».

Господин Варламов долгое время занимался строительством, был совладельцем и директором корпорации «Уралсибспецстрой». В 1995 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РФ». По данным собеседников «Ъ-Прикамье», в последние годы жизни Анатолий Варламов отошел от дел и не занимался бизнес-проектами.