Бывший глава АвтоВАЗа уверен в возвращении ушедших автомобильных брендов в РФ

Ушедшие из России европейские, американские, южнокорейские и японские бренды не потеряли интереса к авторынку страны и в конечном счете вернутся, однако как и когда именно — предсказать сложно, заявил в интервью «Ъ» бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бу Андерссон в 2014 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бу Андерссон в 2014 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Я абсолютно уверен, что большинство этих брендов совершенно точно не потеряли интереса к российскому автомобильному рынку и в конечном итоге вернутся. Не могу предсказать точную дату их возвращения, но очевидно, что российский рынок слишком велик для того, чтобы его игнорировать, особенно в течение длительного периода времени»,— сказал он в интервью «Ъ».

Господин Андерссон пояснил, что, если некоторые бренды будут отсутствовать слишком долго, они могут потерять свои позиции и уступить их более быстрому конкуренту. Причем не только на российском рынке, но и на мировом. «Но то, каким именно образом они вернутся на российский автомобильный рынок и в каком виде это будет происходить, предсказать сложно»,— уточняет он.

Бу Андерссон — шведский топ-менеджер, запомнившийся в России работой на руководящих постах на местных автозаводах: в 2009–2013 годах он занимал должность президента группы ГАЗ, в 2014–2016 годах — президента-гендиректора АвтоВАЗа. После завершения трехлетнего контракта в Узбекистане, где он возглавлял предприятия UzAuto Motors и UzAuto Motors Powertrain, с 7 января работает советником в японской компании Sanoh Industrial.

Подробнее читайте в интервью, которое выйдет в газете и на сайте позднее.

Наталия Мирошниченко