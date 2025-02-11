IBC Real Estate ожидает снижение спроса на склады в 2025 году

Объем сделок со складами в Московском регионе по итогам года может составить 2,5 млн кв. м, что на 19% ниже в сравнении с 2024 годом. Таким прогнозом поделился член совета директоров, руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. При этом, по его словам, вакансия вырастет, а ставка аренды сохранится на уровне 13,5 тыс. руб. за кв. м в год.

«Количество объектов, которые девелоперы хотят ввести в 2025 году в Московском регионе, составляет 5,4 млн кв. м. Зная, как работает рынок, и то, что все сдвигается, мы консервативно оцениваем новое строительство в 2,2 млн кв. м. Такого объема заявленных проектов никогда в Москве не было. По России объем заявленных помещений — 14 млн кв. м. Для меня это пугающие цифры, которые могут сильно поменять рынок. Мы можем повторить картину 2014–2015 года, когда на высоком спросе и низкой вакансии большое количество девелоперов и инвесторов пошли в строительство новых объектов»,— рассказал господин Бумагин на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ».

Дальнейшее снижение спроса, а также резкое сокращение ввода новых площадей эксперт ожидает и в 2026 году. Доля вакантных площадей может приблизиться к отметке 4%, а ставка аренды — чуть снизиться до уровня 13 тыс. руб. за кв. м в год.

Ранее в IBC Real Estate прогнозировали, что объем сделок со складами по всей России по итогам 2025 года может составить 4,5 млн кв. м — на 36% ниже по сравнению с 2024 годом и на 38% меньше результата 2023 года.

Как писал «Ъ», после бума инвестиционной активности рынок коммерческой недвижимости по итогам 2025 года может столкнуться с сокращением объемов вложений на 34–60%, до 550–600 млрд руб. Причина этого не только подорожание заемного финансирования, что коснулось почти всех отраслей, но и складывающийся дефицит качественных активов, куда можно инвестировать средства.

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