Бастрыкину разрешили привлечь к ответственности судью из Ингушетии

Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила представление председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, разрешив привлечь к уголовной ответственности судью Назрановского райсуда Ингушетии Алихана Ярыжева. СКР считает его виновным в вынесении заведомо неправосудного решения (ст. 305 УК РФ). Речь идет о наказании, которое судья Ярыжев назначил в 2022 году застройщику Адаму Картоеву и его отцу Мухажиру. У них при задержании изъяли пистолет, гранату и гранатомет «Муха», они получили пять лет с отсрочкой наказания и два года условно соответственно, притом что им грозило не менее шести лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Приговоры, благодаря которым Адама и Мухажира Картоевых освободили, были отменены вышестоящей судебной инстанцией. Сейчас процесс по их делу проходит в Дагестане, куда его перенесли для большей объективности.

Выяснилось, что решение судья Ярыжев принял после ряда звонков Магомеда Аушева — бывшего председателя Магасского райсуда, выступавшего своего рода решальщиком в республиканском правосудии. Магомед Аушев находится под следствием по обвинению в получении взятки.

Александр Александров