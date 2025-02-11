В Приангарье задержаны двое подростков за попытку теракта на железной дороге

Двух несовершеннолетних жителей Иркутской области 2007 и 2008 годов рождения задержали в Усть-Куте при попытке поджога релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщила в своих социальных сетях уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева, уточнив, что «подростки и их семьи никогда не попадали в поле зрения правоохранительных органов».

«Теперь они задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, и, скорее всего, ребятам будет выбрана мера пресечения — содержание под стражей. В настоящее время за схожие деяния в СИЗО-1 Иркутска содержится пятеро несовершеннолетних обвиняемых»,— добавила омбудсмен.

В Восточном межрегиональном управлении Следственного комитета России (СКР) на транспорте «Ъ» подтвердили информацию омбудсмена, но не смогли предоставить подробностей. Подобные преступления обычно квалифицируются по ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта). В сентябре 2024 года сотрудниками ФСБ России и СКР было задержано шестеро граждан, в том числе трое несовершеннолетних в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях. По версии следствия, несовершеннолетние за денежное вознаграждение подожгли шкаф ПСЧ-3, расположенный на перегоне в городской черте Иркутска. В результате противоправных действий оборудование было уничтожено.

Восточное межрегиональное СКР на транспорте возбудило по данному инциденту уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК РФ (совершение теракта). Уточняется, что несовершеннолетние взяты под стражу. К расследованию дела подключены сотрудники транспортной полиции и УФСБ.

Влад Никифоров, Иркутск