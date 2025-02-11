За год на пермском рынке новостроек на 3% сократилось предложение

В начале февраля 2025 года на рынке первичного жилья Перми насчитывалось 3,8 тыс. лотов (или квартир) — это на 3% меньше, чем в феврале 2024 года, сообщил «Ъ» со ссылкой на «Циан.Аналитику». Объем предложения в сегменте новостроек сократился и в целом по России. Среди крупнейших городов страны сильнее всего этот тренд обозначился в Волгограде, где за год число новостроек в продаже сократилось на 27% (до 2,4 тыс. лотов). В Самаре объем предложения в сегменте первичного жилья за 2024 год упал на 22% (до 1,2 тыс. лотов), в Уфе и Казани — на 19% (до 2,5 тыс. и до 6 тыс. лотов соответственно).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

До этого, начиная с июля, когда была завершена программа массовой льготной ипотеки, предложение накапливалось. Руководитель аналитического центра «Этажей» Ирина Пашковская обращает внимание, что сейчас объем предложения на рынке сокращается, несмотря на то что количество выданных разрешений на строительство жилья за прошлый год выросло на 5,4%. Объем подстраивается вслед за ситуацией со спросом, стоимостью кредитов и общей неопределенностью в экономике, поясняет она.

Коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина полагает, что девелоперы в этом году будут выводить в продажу меньше лотов из-за снижения спроса и подорожавших кредитов. Нереализованные объемы в существующих домах, по ее словам, становятся дополнительным бременем для застройщиков из-за налога на имущество и затрат на содержание, а новые корпуса создают проблему «непокрытых» эскроу-счетов.