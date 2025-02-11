Заслуженный отдых от безопасности

Руководитель министерства территориальной безопасности Виктор Батмазов покидает пост. По официальным данным, 70-летний генерал уходит на новое место работы, по другим данным — на пенсию в связи с достижением предельного возраста пребывания на госслужбе. Исполнять обязанности министра будет бывший сотрудник следственных органов МВД Альберт Марданов. Он же считается наиболее вероятным новым руководителем ведомства. Эксперт «Ъ-Прикамье» полагает, что это кадровое решение может быть связано с предстоящими выборами губернатора, так как господин Марданов, имеющий опыт работы в МВД, может наладить более эффективное взаимодействие между региональными властями и правоохранительными органами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов решил написать заявление об уходе с должности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Исполнять обязанности министра территориальной безопасности будет его первый заместитель Альберт Марданов. По информации «Ъ-Прикамье», Виктор Батмазов покинул должность, так как достиг предельного возраста пребывания на госслужбе. Его новое место работы не раскрывается.

Генерал-майор Виктор Батмазов родился в 1955 году. Окончил несколько учебных заведений: Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище, Военно-политическую академию им. В.И. Ленина, Уральскую государственную юридическую академию, Академию генштаба Вооруженных сил РФ.

В вооруженных силах занимался воспитательной работой. В 2006 году был назначен заместителем главнокомандующего сухопутными войсками по воспитательной работе — начальника управления воспитательной работы. В 2015 году возглавил Пермское суворовское училище. После руководил управлением общественных отношений думы Екатеринбурга. В марте 2020 года назначен главой министерства территориальной безопасности Пермского края. По итогам 2021 года стал самым обеспеченным министром Прикамья, заявив годовой доход в 10,1 млн руб.

Отметим, что министерская карьера Виктора Батмазова складывалась в чрезвычайных обстоятельствах: пандемия COVID-19, начало СВО и мобилизация. В 2022 году министр заявлял, что мобилизация в Пермском крае «проходит в напряженном, но штатном режиме». Он лично ездил в учебные центры, куда отправлялись мобилизованные из Прикамья, и проверял публичные жалобы на бытовые условия военнослужащих. В частности, он посещал Уральский окружной учебный центр в Елани (Свердловская обл.).

В ноябре 2022 года министр был госпитализирован в одну из пермских больниц, однако после выписки вернулся на работу.

Вероятный преемник господина Батмазова — Альберт Марданов — выходец из правоохранительных органов. В 2008 году он окончил нижегородскую академию МВД, в 2019-м стал кандидатом юридических наук. В 2008–2016 годах служил в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка, после чего перешел в следственные органы МВД. Отметим, что он входил в состав следственной группы, занимающейся расследованием уголовного дела о хищении денежных средств, выделенных на строительство пермского зоопарка.

С декабря 2020 года господин Марданов работает в должности первого заместителя министра территориальной безопасности Прикамья. Считается одним из членов команды действующего губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Во время СВО Альберт Марданов неоднократно выезжал в командировки в Северодонецк.

Политтехнолог Олег Борисенко считает, что уход Виктора Батмазова с должности был ожидаемым. «Он отработал в крае в весьма сложное время. А человек уже в возрасте, так что вполне вероятно, что он ушел на заслуженный отдых по личным причинам. Тем более, на данный момент должность регионального министра — предельное достижение в его карьере, выше уже некуда»,— считает господин Борисенко.

Политтехнолог Виктор Соколов затруднился оценить итоги работы господина Батмазова на посту министра. «Если задаться вопросом — стало ли в Прикамье безопаснее за время его руководства, то, наверное, нет. С другой стороны, он руководил ведомством в непростое время, и то, что в регионе удалось избежать масштабных ЧП или коллапсов, не стало хуже,— тоже результат». Эксперт полагает, что Альберт Марданов устраивает региональные власти на должности министра. «Под текущие задачи — взаимодействие краевых властей и правоохранительных органов в рамках предстоящих выборов главы региона — он подходит лучше. У него как человека с опытом работы в структурах МВД есть необходимые связи. Поэтому, вероятно, окончательное кадровое решение будет принято с учетом итогов выборов. А пока Альберт Марданов, вероятно, будет работать в статусе и.о. Однако маловероятно, что у силовиков возникнут какие-то принципиальные возражения против данной кандидатуры, скорее всего, они воспринимают его как своего»,— отмечает Виктор Соколов.

«Вероятно, губернатор захочет пролоббировать лояльного человека на должность главы минтербеза, отвечающего за взаимодействие краевых властей с правоохранительными органами. Как к этому отнесутся силовики, которые традиционно курируют это ведомство,— вопрос непростой. Но, полагаю, они могут поддержать Альберта Марданова как своего, человека из системы»,— соглашается Олег Борисенко.

Константин Кадочников