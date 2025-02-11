Русский – значит модный

Главные новинки, произведенные холдингом «Русклимат» в Удмуртской Республике и Владимирской области, были представлены на крупнейшей международной отраслевой выставке Aquaflame by Aquatherm Moscow 2025, которая прошла с 4 по 7 февраля в Москве в МВЦ «Крокус Экспо». В выставке приняли участие более 30 тыс. человек со всей России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Торгово-производственный холдинг «Русклимат» Фото: Торгово-производственный холдинг «Русклимат»

В экспозиции холдинга «Русклимат», которая стала самой большой и посещаемой на выставке, представили более 100 новинок климатического оборудования: кондиционеры, радиаторы отопления, тепловую и водонагревательную технику.

На стенде премиальной техники AURUS презентовали полную линейку климатического оборудования, произведенного в Технопарках инженерных климатических систем и электроники в Киржаче Владимирской области и Сарапуле Удмуртской Республики. В 2025 году она будет представлена в розничной сети на территории России. Техника уже доступна для предзаказа.

«Умное тепло» от зонтичного бренда Roуаl Thermo с индивидуальными режимами для каждой комнаты и времени суток, прозрачные ИК-обогреватели от Ballu, высокоэффективные установки крупнейшего производителя модульных систем вентиляции и центральных систем кондиционирования Shuft, стенд первой в России экосистемы умного дома Hommyn – инновации и безупречный стиль привлекли внимание десятков тысяч посетителей выставки.

На стенде холдинга были представлены ключевые новинки Группы Компаний ИЗТТ+, созданные на мощностях Технопарка «ИКСЭл-Сарапул» и Ижевского завода тепловой техники в Удмуртской Республике.

Среди них особый интерес вызвали инфракрасные стеклянные обогреватели, отмеченные в 2024 году наградой всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Эти ультратонкие устройства толщиной всего 10 мм практически незаметны под потолком. Они выполнены по уникальной запатентованной технологии «греющего стекла», что обеспечивает надежность и практически неограниченный срок службы. Удмуртские ИК-обогреватели пожаробезопасны, обладают повышенной пыле- и влагозащитой и имеют привлекательный дизайн.

Возможность познакомиться с оборудованием от ведущего производителя отрасли не упустил и специальный гость выставки, известный российский дизайнер, предприниматель Артемий Лебедев.

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В формате прямого эфира на стенде холдинга «Русклимат» Артемий Лебедев рассказал, как повысить стоимость продукции, существует ли русский дизайн, в чем состоят особенности промышленного дизайна, а также о социальной инженерии и продажах.

«Все удачно складывается у тех людей, которые заменили слово "или" на "и". Не должно быть: или инженер, или дизайнер. Не должно быть: или функциональность, или красота. Это неправильная постановка вопроса изначально. Важно и то, и другое!» – поделился мыслью Артемий Лебедев.

Порассуждал специальный гость выставки и об интернете вещей. В современном мире актуальны интеллектуальные системы управления, которые не только делают «умными» отдельные вещи, но и объединяют их в умную систему управления. И это направление, в котором активно работают инженеры холдинга «Русклимат», а собственная разработка Hommyn – это единственная в России система управления умным домом на отечественной операционной системе.

Об использовании российской электроники в производстве отечественных умных систем высказался премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин в 2022 году при посещении Технопарка «Русклимат ИКСЭл» в Киржаче. Тогда же премьер оценил умные панельные радиаторы отопления бренда Roуаl Thermo, отметив «ум» и эстетику приборов.

«Технологии и стиль слились воедино и воплощены в продукции холдинга "Русклимат". Наши инженеры и дизайнеры работают в одной команде, благодаря чему мы полностью изменили представление о климатическом оборудовании, превратив его в полноценный элемент интерьера. Более того, мы доказали, что отечественная продукция совершенно не уступает, а во многом и превосходит иностранные аналоги и по внешним данным, и по техническим характеристикам. Теперь мы с уверенностью можем сказать, что русский – значит модный!» – отметил председатель Совета директоров холдинга «Русклимат» Михаил Тимошенко.

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Торгово-производственный холдинг «Русклимат» – международная компания, специализирующаяся на разработке, производстве и импорте климатического оборудования. Работает с 1996 года. На сегодняшний день компания – лидер российского климатического рынка. Ассортимент холдинга «Русклимат» насчитывает более 350 тыс. наименований продукции. В составе холдинга два технопарка: Технопарк «Русклимат ИКСЭЛ» в городе Киржаче Владимирской области и Технопарк «Русклимат ИКСЭл-Сарапул» в Удмуртской Республике.

Полная версия стрима Артемия Лебедева со стенда «Русклимат» по ссылке.

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