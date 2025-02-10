Президент Румынии уйдет в отставку 12 февраля

Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о решении уйти в отставку 12 февраля. Оппозиционные партии планировали сегодня, 10 февраля, подать запрос в парламент о голосовании по вынесению импичмента главе государства. Срок его полномочий завершился 21 декабря, но преемника у господина Йоханниса нет из-за аннуляции результатов первого тура выборов, лидером которого стал считающийся на Западе пророссийским кандидатом Кэлин Джорджеску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

В заявлении для прессы Клаус Йоханнис назвал свое отстранение от должности путем импичмента «необоснованным» и «вредным» для Румынии шагом, поскольку это может привести к политическому кризису. «Чтобы избавить Румынию от этого кризиса, я послезавтра ухожу в отставку с поста президента Румынии», — заключил он (цитата по Monitorulexpres).

Оппозиция призывала Клауса Йоханниса, возглавляющего Румынию с 2014 года, покинуть пост президента и до следующих выборов передать полномочия главы государства председателю Сената Илие Боложану. Однако господин Йоханнис ссылался на статью Конституции, согласно которой, президент исполняет обязанности до тех пор, пока новый глава государства не принесет присягу. После отмены результатов первого тура было решено провести выборы президента 4 мая.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Румынии держится за кресло и за конституцию».

Лусине Баласян