В Китае зарегистрировано рекордно малое количество браков

По итогам 2024 года в Китае было зарегистрировано 6,1 млн браков, сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Министерства гражданской администрации КНР. По сравнению с 2023 годом количество браков в стране сократилось на 20,5% и достигло минимального уровня за все время ведения статистики, то есть с 1986 года. Более того, несмотря на уменьшение числа бракосочетаний, количество разводов в Китае выросло за год на 1,1% — до 2,82 млн.

Число браков в Китае стабильно уменьшается с 2013 года, когда отношения оформили 13,5 млн пар. За последующие 11 лет единственный всплеск числа регистраций был зафиксирован по итогам 2022 года, что было связано со снятием жестких коронавирусных ограничений в стране и восстановлением работы госучреждений в привычном режиме.

Вместе с количеством браков все последние годы снижалась и рождаемость. В 2024 году был зафиксирован небольшой рост этого показателя — на 0,38%. Но, как отмечают эксперты, учитывая, что в Китае подавляющее большинство детей рождается в браке, резкое сокращение числа регистраций в 2024 году, безусловно, выльется в падение уровня рождаемости в ближайшие годы.

Кирилл Сарханянц