«По уровню автомобилизации мы сравнялись с Москвой»

Столица крупнейшего в России нефтегазового региона Салехард (Ямало-Ненецкого автономного округа; ЯНАО) известна как единственный город в мире, находящийся непосредственно на Полярном круге. На его территории возводят микрорайон для переселения 15 тыс. горожан, расширяют дороги до четырех полос и фиксируют увеличение числа автомобилей на душу населения. О том, как власти противостоят угрозе разрушения зданий в связи с глобальным потеплением, готовят инфраструктуру к увеличению турпотока и какой эффект ожидают от реализации проекта Северный широтный ход, «Ъ-Урал» рассказал глава Салехарда Алексей Титовский.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Салехарда Алексей Титовский

Фото: пресс-служба администрации Салехарда Глава Салехарда Алексей Титовский

Фото: пресс-служба администрации Салехарда

— Над решением каких проблем в условиях сурового климата работают власти Салехарда?

— Мы наблюдаем потепление климата, зимы уже не такие суровые, как в моем детстве. Эта тенденция напрямую влияет на особенности строительства: вечная мерзлота, на которой возводится здание, прогревается, и происходят подвижки свай, что может повлечь обрушение. Несколько лет на территории Салехарда действует проект, направленный на мониторинг состояния вечномерзлых грунтов — если прибор фиксирует повышение температуры, то к сваям крепятся замораживающие установки и проводится принудительное замораживание. Это касается уже построенных зданий, при возведении новых установки монтируются на стадии строительства.

Технологию по заморозке свай применили и для укрепления основания кафедрального собора Преображения Господня, который открыл в сентябре 2024 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это самый большой православный храм в русской Арктике, его высота 63,5 метра, и самое высокое здание в городе. Собор стоит на вечной мерзлоте, в нем 98 свай, длина каждой составляет 33 метра. Они упираются в дно океана, но даже с учетом этого решили принудительно их заморозить, чтобы нивелировать вообще все возможные риски.

— Глобальное потепление не мешает заходу застройщиков в муниципалитет?

— В городе появляются частные застройщики, и жилые комплексы идут на коммерческий рынок, но объемы несопоставимы с теми, которые мы видим в том же Обдорском микрорайоне, где строится 35 домов для переселения горожан из аварийного жилья. Фактически строится новый город, в который переедет четверть населения Салехарда. В целом в активной стадии строительства в муниципалитете порядка 300 тыс. кв. м жилья, из них около 60% идет под переселение граждан из аварийного жилья за счет окружного Фонда жилищного строительства, порядка 40% возводится для дальнейшей продажи за счет организаций.

Однако городу нужно еще больше жилья. Львиная доля уходит именно под переселение, часто люди не могут использовать те же сертификаты молодым семьям на улучшение жилищных условий из-за отсутствия предложений на рынке недвижимости. Особенно вырос спрос в 2023 году, когда появилась «Арктическая ипотека». Поэтому, учитывая высокую потребность, темпы строительства в Салехарде растут, что позволит снизить дефицит.

— В феврале 2024 года губернатор Дмитрий Артюхов сообщил о создании мастер-плана агломерации Салехард-Лабытнанги. Выполнение каких задач предусматривает документ?

— Особый акцент сделан на развитии туристической инфраструктуры. Что касается Салехарда, то документ включает реконструкцию одной из главных достопримечательностей нашего города — Обдорского острога. С него в 1595 году начинался Салехард, здесь высадились казаки и построили сторожевые башни, жилые дома. Под самим острогом в 1932 году сделали мерзлотник — «природный холодильник» для хранения рыбы. Грунт сохраняет круглогодичную температуру в туннелях на уровне 6°. В 1990-е годы уже не требовались такие помещения для хранения, и он был закрыт.

Губернатор округа поддержал решение о восстановлении мерзлотника и создании Музея вечной мерзлоты. Сегодня строители расчищают туннели, устанавливают замораживающее оборудование, чтобы не допустить обрушения сводов, обустраивают выходные группы и монтируют систему вентиляции. Территория самого Обдорского острога будет значительно увеличена, мы свяжем его концептуально с городским садом для погружения в самобытные особенности жизни обдорских казаков.

В перспективе развития Северного широтного хода, проектируемой железнодорожной магистрали в ЯНАО протяженностью 707 км, Салехард станет серьезным транспортным хабом. Красота Полярного Урала привлекает все большее число туристов: сплавляются по горным рекам, катаются на белоснежных склонах, посещают ледники и нетронутую человеком природу. День оленевода стал визитной карточкой округа, в Салехард ежегодно приезжают погрузиться в атмосферу тундровиков несколько тысяч гостей со всего мира. Они знакомятся с национальной кухней, бытом и традиционными для округа видами спорта. В 2024 году гонки на оленьих упряжках транслировались в прямом эфире, их комментировал телеведущий Дмитрий Губерниев, это стало фишкой праздника.

В связи с этим мы уже видим потребность в реконструкции нашего аэропорта. Проект обновленного комплекса предполагает увеличение мощности в два раза.

— Какой процент от запланированной туристической инфраструктуры уже создан в Салехарде, и сколько туристов планируется привлечь?

— Мы в середине пути. Сегодня мы и так видим значительный рост турпотока, конкретных планов не ставим. Для этого необходимо создать инфраструктуру. Салехард посещает 50-60 тыс. туристов в год, это именно те, кто приезжают отдохнуть и посмотреть Ямал. Если с числом туристов учитывать гостей, которые приезжают не с целью отдохнуть — это порядка 200 тыс. человек в год.

— Развитие каких направлений, помимо туризма, предусматривает мастер-план Салехард-Лабытнанги?

— Документ включает реновацию больничного городка, которая уже ведется сегодня. Население Салехарда в среднем увеличивается на 800 человек ежегодно, необходимо расширять социальную инфраструктуру. В рамках реновации будут обновлены перинатальный центр, детская поликлиника, отделение адаптивной физической культуры для тех, кто получил различные спортивные травмы.

Мастер-план предусматривает строительство новых дорожных развязок. Когда-то кольцевое движение вообще было не характерно для города, сегодня же в Салехарде четыре развязки, где возможно, расширяем дороги до четырех полос. По уровню автомобилизации мы сравнялись с Москвой. Не всегда возможна реконструкция дорог в рамках сложившейся застройки, поэтому ставим задачу создавать новые артерии для транспорта: сносить дома и связывать дорожные участки.

— Вы упоминали про Северный широтный ход, как его реализация отразится на жизни муниципалитета?

— Изменится статус города. Мы будем находиться в центре ключевой транспортной инфраструктуры, когда грузы со Свердловской, Курганской, Тюменской областей пойдут через нас на Север, к порту Сабетта, по Северному морскому пути, и дальше на Восток.

У нас будет построено ремонтное депо для обслуживания подвижного состава, новый вокзал — в Лабытнанги. В Салехарде сердцем транспортной цепочки останется аэропорт. В работах будет задействовано около 3 тыс. человек. Придет малый и крупный бизнес, увеличится число рабочих мест и налоговые поступления в бюджет.

— Муниципалитет помимо города включает в себя два поселка: Горнокнязевск и Пельвож. Как планируется их развивать?

— В Горнокнязевске расположен красивый этно-парк, в котором воссоздана атмосфера быта коренных малочисленных народов Севера. Наша задача в рамках мастер-плана сохранить его красивой и интересной достопримечательностью, но при этом в самом поселке не должен быть нарушен сложившийся уклад жизни. Поселку больше 100 лет, он имеет историческую и культурную ценность.

Когда в июне 2024 года Горнокнязевск был присоединен к Салехарду, я приехал и пообещал людям, что поселок не будет расти за счет жителей города. Сегодня в поселке фиксируется рост населения за счет местных жителей, идет его естественное развитие.

Ставим себе задачу обеспечить Горнокнязевск водой, так как сейчас туда поставляется привозная вода. Провели работу по бурению скважин и поиску водоносного слоя, недавно приступили к вторичному изучению этих скважин. Если ожидаемые показатели по объемам воды и ее качеству подтвердятся, поставим насосную станцию, чтобы сделать воду более доступной для жителей поселка. Подведем ее к природно-этнографическому комплексу, школе-интернату, фельдшерско-акушерскому пункту.

Что касается Пельвожа, там задача несколько иная. Поселок находится в 40 км от города: летом до него можно добраться только по реке, зимой — по льду. Численность жителей естественным образом снижается, молодежь стремится перебраться в город. Сегодня там осталось около 30 жилых домов, и мы приступили к постепенному переселению. Там существует своя котельная, стоят новые пожарные водоемы, расположена пожарная дружина, установлено видеонаблюдение и работает фельдшерско-акушерский пункт. Завозим туда продукты, уголь, топливо, дрова, но вместе с тем понимаем, что для жителей это не комфортно, поэтому методично расселяем людей и выдаем квартиры в Салехарде или возмещаем стоимость жилья. Планируем завершить расселение в 2027 году.

— Если говорить про взаимодействие с местными предприятиями, они участвуют в реализации тех задач, которые сегодня стоят перед Салехардом?

— Одно из крупнейших предприятий АО «Салехардэнерго», где трудятся порядка 1,5 тыс. сотрудников, является основным поставщиком услуг электроэнергии, водоснабжения и водоотведения, Салехардский речной порт работает с подрядами «Газпрома», наши дорожные предприятия в короткий летний период приводят в порядок улично-дорожную сеть. Все они активно поддерживают местные хоккейные команды и реализуют проекты по благоустройству.

Салехардский комбинат по производству консервированной продукции и рыбных изделий принимает продукцию от рыболовецких артелей со всей западной части округа. В годы Великой Отечественной войны он выдавал порядка 5 млн банок в год, это был рекорд, тогда работали в три смены. Сейчас мы приближаемся к этой отметке, предприятие выпускает где-то 4,5 млн банок в год, это хороший показать. С этим комбинат является единственным предприятием в России, которому разрешено поставлять продукцию на Международную космическую станцию (МКС).

— Нехватка кадров, которую фиксирует большинство российских компаний, коснулась предприятий Салехарда?

— Проблема нехватки специалистов стоит везде, работников высокого уровня подготовки не хватает, особенно инженерного персонала. Поэтому большое внимание уделяем развитию среднего профессионального образования совместно с Ямальским многопрофильным колледжем, в котором обучается 3 тыс. студентов.

Обучаем специалистов по контрольно-измерительным приборам, специалистов по управлению лифтовым, котельным оборудованием и иными автоматизированными системами. Есть гуманитарное направление, где готовим учителей младших классов, воспитателей, работников культуры. В приоритете младший инженерный состав, поэтому с ним тесно работают градообразующие предприятия.

— Сколько специалистов в год выпускает колледж, и какая часть из них устраивается на местные предприятия?

— Порядка 400 специалистов в год завершают обучение в колледже. По трудоустройству на местные предприятия не скажу, что нас устраивает статистика. В 2023 году направили на работу в крупнейшее предприятие, «Салехардэнерго», 30 ребят. Многие из них остались и показывают хорошие результаты, однако часть ушла: кто-то в силу характера, кто-то в силу обстоятельств.

— В октябре 2024 года депутаты думы Салехарда переизбрали вас главой на второй срок. Какие задачи ставите перед собой на новую пятилетку?

— Расселение людей из аварийного жилья однозначно задача №1. Примерно 250 тыс. кв. м жилья признано аварийным, на очереди еще 100 тыс. кв. м. Мы должны построить 400 тыс. кв. м нового жилья для 15 тыс. человек и полностью избавиться от школы и 10 детских садов в деревянном исполнении. Для этого уже строим новые здания учреждений, уровень образования в Салехарде должен быть на высоте.

Будем строить больше дорог и разрабатывать новые автобусные маршруты. Городской транспорт пользуется все большей популярностью. Если пять лет назад поток был 1,2 млн пассажиров в год, сегодня — уже 2,5 млн. Ставим целью перевести весь городской транспорт на газомоторное топливо.

Будем создавать новые объекты благоустройства: завершим работы по реконструкции набережной, благоустроим овраг около здания администрации — создадим для жителей города самые современные пространства для отдыха.

Беседовал Василий Алексеев

Город Салехард Муниципальное образование Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Площадь — 1017 кв. км. Население на начало 2024 года, по данным Тюменьстата, — 49,2 тыс. человек. Ведущие предприятия — завод по производству молочной продукции «Салехардагро», рыбоконсервное предприятие «Салехардский комбинат», производство рыночных консервов Yamal Product и ресурсоснабжающие организации «Салехардэнерго» и «Ямалкоммунэнерго». В городе расположено правительство ЯНАО и другие органы власти.