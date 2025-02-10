Пермское АО «Протон-ПМ» направило встречный иск к производителю авиавооружений

Арбитражный суд Пермского края принял встречный иск АО «Протон-ПМ» к АО «Дубненский машиностроительный завод» (ДМЗ). Как следует из судебного акта, пермское предприятие требует взыскать с подмосковного контрагента неустойку в размере более 49,2 млн руб. Свои требования «Протон-ПМ» обосновывает фактами просрочки оплаты услуг по контракту, которые были допущены в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, 7 июля 2018 года ДМЗ и «Протон-ПМ» заключили договор, согласно которому пермское предприятие должно было поставить свою продукцию на сумму свыше 5,264 млрд руб. до 31 декабря 2020 года. Весной прошлого года ДМЗ обратился в суд с заявлением о взыскании с пермской компании более 736,5 млн руб. Позже сумма иска была увеличена до 4,727 млрд руб.

Дубненский машиностроительный завод, по данным открытых источников, занимается изготовлением и ремонтом авиационного управляемого вооружения, а также средств его наземного обеспечения.