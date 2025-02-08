По Электрозаводу пробежал огонь

Пять человек пострадали при пожаре в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы, сообщают оперативные службы. Трое из них госпитализированы, в том числе в НИИ им. Склифосовского, их состояние нетяжелое, рассказали в столичном департаменте здравоохранения. Более 90 человек спасли, 120 эвакуировались самостоятельно. По данным МЧС, пожар охватил несколько этажей 5-этажного здания, на месте работают более 60 пожарных и 16 единиц техники. Для эвакуации людей используют подъемные механизмы. На верхних этажах расположены детские творческие студии. Пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти, пишет «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сотрудница одного из кафе, расположенных на территории завода, рассказала “Ъ FM”, как началось возгорание: «К нам просто подбежал мальчик и сказал то, что мы горим. Мы сначала не поверили, думали, это прикол, а потом по третьему этажу начался распространяться белый дым и очень сильно запахло гарью. В некоторых помещениях отключили свет. Нас всех эвакуировали на первый этаж. Здесь вроде многое просто очень легко воспламеняется, потому что расположено много производств, в частности, бумаги, стаканчиков. Все это поджигается, как спичка. Кроме того, здесь очень много кофеен, где, опять же, много бумажных пакетов, емкостей для напитков и так далее».

Как сообщают очевидцы в соцсетях, коридоры здания быстро заволокло дымом, выбираться приходилось в полутьме.

На видео, которые появляются в Сети, видно, как спасатели выбивают окна для эвакуации людей. Арендаторы опасаются, что ответственность за пожар переложат на них, рассказали “Ъ FM” в одной из фотостудий на Электрозаводе. Там добавили, что ни сотрудников, ни запланированных съемок на их территории сегодня не было, но остается открытым вопрос о судьбе оборудования: «Ничего не компенсируют, ничего не сделают. Свалят эту вину на арендаторов, как обычно, несмотря на то, что заводу 100 лет и там совсем плохо. Они всю эту вину перекладывают на тех, кто снимает тут помещения. Так и говорят: нам приходят штрафы, и мы их на вас и раскидываем. При этом здесь достаточно дорогие площади для аренды. Когда-то, еще 10 лет назад, когда мы туда попали, они были доступными. А на данный момент в "Москва-Сити" можно снять за те же деньги помещение чуть меньше, но с лучшими условиями».

Комплекс зданий построен в 1910-х годах. Сейчас значительная часть его помещений сдается в аренду, по разным оценкам, в корпусах расположены порядка 200 организаций. Telegram-каналы сообщают, что возгорание произошло в здании, где снимают площади танцевальная студия и фитнес-клуб. Проблемы с проводкой наблюдаются давно, рассказала “Ъ FM” одна из арендаторов. Строение, в котором находится ее помещение, огонь не затронул: «Возгорание произошло во втором корпусе. Там находятся разные производства, рекламные агентства. Еще есть столярные мастерские. Запах, конечно, до нас дошел. Вот мы сами находимся здесь, в районе завода. Я вижу черный дым, который поднялся выше здания.

Что касается вопроса пожарной безопасности, то мы все, конечно же, недовольны, потому что это уже не первый случай, и в этом плане обслуживание плохое.

Не работает ни сигнализация, ничего, то есть проводки горят постоянно. За второй месяц это уже второй пожар. Такое же ЧП было в декабре. Там очень быстро произошло возгорание, и очень быстро его потушили, где-то за час справились. Сейчас здесь уже все спокойно, панику сильно развели вне завода».

Причиной пожара могло стать короткое замыкание, сообщили «РИА Новости» в оперативных службах. СКР организовал доследственную проверку, к осмотру места пожара приступили криминалисты.

Никита Путятин, Александра Абанькова, Ольга Крупеник