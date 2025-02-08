По Электрозаводу пробежал огонь
Что известно о произошедшем в здании пожаре
Пять человек пострадали при пожаре в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы, сообщают оперативные службы. Трое из них госпитализированы, в том числе в НИИ им. Склифосовского, их состояние нетяжелое, рассказали в столичном департаменте здравоохранения. Более 90 человек спасли, 120 эвакуировались самостоятельно. По данным МЧС, пожар охватил несколько этажей 5-этажного здания, на месте работают более 60 пожарных и 16 единиц техники. Для эвакуации людей используют подъемные механизмы. На верхних этажах расположены детские творческие студии. Пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти, пишет «РИА Новости».
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Сотрудница одного из кафе, расположенных на территории завода, рассказала “Ъ FM”, как началось возгорание: «К нам просто подбежал мальчик и сказал то, что мы горим. Мы сначала не поверили, думали, это прикол, а потом по третьему этажу начался распространяться белый дым и очень сильно запахло гарью. В некоторых помещениях отключили свет. Нас всех эвакуировали на первый этаж. Здесь вроде многое просто очень легко воспламеняется, потому что расположено много производств, в частности, бумаги, стаканчиков. Все это поджигается, как спичка. Кроме того, здесь очень много кофеен, где, опять же, много бумажных пакетов, емкостей для напитков и так далее».
Как сообщают очевидцы в соцсетях, коридоры здания быстро заволокло дымом, выбираться приходилось в полутьме.
На видео, которые появляются в Сети, видно, как спасатели выбивают окна для эвакуации людей. Арендаторы опасаются, что ответственность за пожар переложат на них, рассказали “Ъ FM” в одной из фотостудий на Электрозаводе. Там добавили, что ни сотрудников, ни запланированных съемок на их территории сегодня не было, но остается открытым вопрос о судьбе оборудования: «Ничего не компенсируют, ничего не сделают. Свалят эту вину на арендаторов, как обычно, несмотря на то, что заводу 100 лет и там совсем плохо. Они всю эту вину перекладывают на тех, кто снимает тут помещения. Так и говорят: нам приходят штрафы, и мы их на вас и раскидываем. При этом здесь достаточно дорогие площади для аренды. Когда-то, еще 10 лет назад, когда мы туда попали, они были доступными. А на данный момент в "Москва-Сити" можно снять за те же деньги помещение чуть меньше, но с лучшими условиями».
Комплекс зданий построен в 1910-х годах. Сейчас значительная часть его помещений сдается в аренду, по разным оценкам, в корпусах расположены порядка 200 организаций. Telegram-каналы сообщают, что возгорание произошло в здании, где снимают площади танцевальная студия и фитнес-клуб. Проблемы с проводкой наблюдаются давно, рассказала “Ъ FM” одна из арендаторов. Строение, в котором находится ее помещение, огонь не затронул: «Возгорание произошло во втором корпусе. Там находятся разные производства, рекламные агентства. Еще есть столярные мастерские. Запах, конечно, до нас дошел. Вот мы сами находимся здесь, в районе завода. Я вижу черный дым, который поднялся выше здания.
Что касается вопроса пожарной безопасности, то мы все, конечно же, недовольны, потому что это уже не первый случай, и в этом плане обслуживание плохое.
Не работает ни сигнализация, ничего, то есть проводки горят постоянно. За второй месяц это уже второй пожар. Такое же ЧП было в декабре. Там очень быстро произошло возгорание, и очень быстро его потушили, где-то за час справились. Сейчас здесь уже все спокойно, панику сильно развели вне завода».
Причиной пожара могло стать короткое замыкание, сообщили «РИА Новости» в оперативных службах. СКР организовал доследственную проверку, к осмотру места пожара приступили криминалисты.