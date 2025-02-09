За 11 месяцев 2024 года кубанские мебельные предприятия продали товаров собственного производства на 9,3 млрд руб., что на 15,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Руководитель мебельной компании «Полезный объем» Алла Макаренко считает, что рост объемов в натуральном выражении может быть скромнее. Развитие отрасли, по мнению эксперта, сдерживают сложности с импортозамещением сырья, красок и фурнитуры, необходимых для изготовления мебели, а также снижение рентабельности бизнеса из-за удорожания сырья.



Алла Макаренко

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«Рост объемов в денежном выражении прежде всего связан с удорожанием продукции. Растущие практически ежемесячно цены на сырье для производства мебели, логистику не могли не сказаться на себестоимости продукции, что, в свою очередь, заставило многих поднять цены. При этом достаточно примеров и тех, кто снизил доходность бизнеса, чтобы сохранить лояльность постоянных клиентов.

Более высокий темп развития мебельной промышленности сдерживают проблемы с импортозамещением. Оно идет, но медленно. Стандарты качества в России надо улучшать! Самый основной материал, с которым работают мебельщики,— плиты ЛДСП, из которых выполняется корпус мебели. Чаще всего это была плита EGGER (Австрия, Германия). Потом производство “Эггер” запустили в России, и, к сожалению, мы не увидели прежнего качества. Прежде всего не выдерживалась толщина плиты. Вместо положенных 16 мм, например, это могло быть даже 16,5. На присадку и сборку эти 0,5 мм влияют значительно, особенно когда речь идет об изделиях большого размера. В этом отношении качеством радует новый завод “Экстраверт”.

Еще острая проблема у нас — с рынка ушли зарубежные (именно европейские) поставщики. Особенно это отражается на лицевых покрытиях — красках, пленках, кромке. То, с чем мы привыкли работать, и то, к чему привыкли наши клиенты, конечно, исчезает. Мы ищем аналоги, но равных по качеству найти сложно.

Что касается механизмов, флагманом остается австрийский BLUM. Эти комплектующие очень нравятся мебельщиками и очень популярны у клиентов. Несмотря на санкции, после небольшого перерыва в 2022–2023 годах их ассортимент сейчас широко представлен в России.

По поводу фурнитуры очень много российских производств переориентировались и начинают производство механизмов, аналогичных BLUM и Hettich. Они переориентировались еще давно и представляют очень интересные варианты. На прошедшей в ноябре 2024 года мебельной выставке в Москве экспонировалось много новых поставщиков фурнитуры, показавших широкий ассортимент. Но, кстати, если быть честными, даже у российских поставщиков зачастую само производство находится в Китае.

Одна из самых больших угроз для мебельной промышленности — падение спроса на покупку недвижимости. Сейчас мы обустраиваем квартиры, которые куплены год-полтора назад. Люди завершают ремонт и ставят мебель. А в связи с закрытием льготный ипотеки, конечно, мы не получим того объема, к которому привыкли в последние годы.

Перспективы развития мебельной промышленности Краснодарского края я оцениваю высоко. Это в основном производства по изготовлению мебели для конечного заказчика, из плит и с использованием фурнитуры и механизмов, производство которых находится в других регионах России. Кубань развивается высокими темпами, наращивается инфраструктура туризма, а в этом сегменте мебель всегда была востребована. Много и новостроек. Население региона стабильно растет, поэтому потребность в мебели будет сохраняться».