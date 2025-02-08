К курьерам подошли с конфискацией

ГИБДД в Москве начала проверять электровелосипеды у курьеров. Плановые рейды проводятся во всех районах столицы. Инспекторы изымают транспорт, максимальная скорость которого превышает разрешенные 25 км/ч. На штрафстоянку отправляют и велосипеды с мощностью двигателя свыше 250 Вт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В «Яндексе», одной из крупнейших компаний на рынке доставки, подтвердили “Ъ FM” информацию о массовых проверках: «Мы действительно получаем сигналы о том, что в городе проводятся рейды, в ходе которых изымаются личные транспортные средства курьеров. Поскольку это касается именно такого транспорта, у нас нет точной статистики по количеству изъятий. У Москвы есть запрос на создание безопасной транспортной среды, и совместно с властями сервисы доставки "Яндекса" работают над разработкой решений, которые помогают повысить безопасность всех участников городского движения.

Так, год назад компания представила собственный электровелосипед для курьеров. Он оснащен фарами и безопасной батареей, а специальный IoT-модуль контролирует движение с учетом ПДД, не позволяя развивать скорость более 25 км/ч. На велосипедах также есть индивидуальные номера. Курьеры, сотрудничающие с "Едой" и "Лавкой", могут взять такой транспорт в аренду в одном из наших городских велоцентров. Стоимость аренды — всего 1 руб. в месяц. Мы предлагаем курьерам 2,5 тыс. электровелосипедов как в Москве, так и в других городах. И это число будет расти».

Это первый подобный масштабный рейд в Москве, рассказал “Ъ FM” президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков: «Ранее проверок такой интенсивности не проводилось. У нас есть четко обозначенное правило: передвижение курьерских транспортных средств со скоростью не более 25 км/ч. Есть и требование департамента транспорта о стандартизации сервисов доставок, в том числе и в сфере ТС. По нашему экспертному мнению, сейчас 25% — это арендованные электровелосипеды, 75% — частники. У всех шеринговых сервисов уже стандартизированный транспорт. На нем есть ограничения скорости до 25 км/ч. Что касается частников, то, конечно, все компании, крупнейшие сервисы доставки предпринимают всевозможные усилия для того, чтобы тех, кто ездит на своих "монстрах", "колхозниках" и других электровелосипедах, оснастить IoT-модулями. Это процесс небыстрый, но он уже идет.

Что касается количества курьерских электровелосипедов в Москве, по нашим данным, их уж порядка 50 тыс. и даже больше, учитывая, что летом мы говорили о цифре в 30-35 тыс. Конечно, доставщики сейчас перемещаются по дорогам общего пользования, зачастую не соблюдая ПДД, и эти рейды, в том числе ГИБДД, направлены на то, чтобы все-таки привести их в чувство. Эти проверки нужны и для того, чтобы ДТП в дальнейшем случались реже».

Как пишет РБК, в результате проходящих рейдов ГИБДД на штрафстоянках уже скопились сотни велосипедов, которые нарушают правила дорожного движения по максимальной скорости и мощности мотора.

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Никита Путятин