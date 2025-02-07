Главные новости за 7 февраля. Ростов-на-Дону и область

10 марта состоится конкурс по отбору кандидатов на пост главы администрации донской столицы. Среди ключевых требований — высшее образование, успешный управленческий опыт, знание Конституции и законов РФ.

В Ростовской области учредят звание «Лучший работник соцобеспечения». Инициативу общественного совета при министерстве труда и соцразвития региона поддержал Юрий Слюсарь.

В 2027 году планируется начать 7494913 эксплуатацию первых 29 трехсекционных трамваев, закупленных в рамках модернизации трамвайного движения в Ростове.

Ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова включен 7495109 в число ведущих коллективов страны. Теперь он ежегодно будет получать президентский грант на сумму 43 млн руб.

Оперативные службы Ростова убрали с улиц города 111 деревьев, поваленных из-за снегопада. Всего в результате стихии упали 207 деревьев.

Верховный суд России признал законным решение об аресте бывшего председателя Советского райсуда Ростова Елены Коблевой. Ее обвиняют в получении взятки в крупном размере.

В Ростове задержаны двое агентов спецслужб Украины, еще двое — в Севастополе и Воронеже. Злоумышленники планировали совершить теракты на объектах ТЭК и против российских военных.

Министерство юстиции РФ признало иностранным агентом ростовскую оппозиционерку Анастасию Шевченко. Ранее она была осуждена за участие в деятельности нежелательной организации.

В донской столице прошли обыски в МРЭО по ул. Доватора. Об их причинах не уточняется. Силовики изымали документацию и электронные носители.